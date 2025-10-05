الأحد 2025-10-05 06:43 م
 

دائرة قاضي القضاة تستقبل لجنة تطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

الأحد، 05-10-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري- استقبل سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأحد، اللجنة الفنية الفلسطينية المعنية بتطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، بمشاركة ممثلين عن المحكمة العليا الشرعية في فلسطين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ووزارة شؤون المرأة، وديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين.

وأكد الربطة خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والشرعية التي تربط المؤسستين القضائيتين الشرعيتين في البلدين الشقيقين، واستعداد دائرة قاضي القضاة لوضع خبراتها وتجاربها في خدمة تطوير المنظومة القضائية الشرعية في دولة فلسطين.


واستعرض تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير قانون الأحوال الشخصية الأردني وما امتاز به من شمول وتوازن بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع المعاصر، واهتمام كبير بحماية الأسرة وصون حقوق المرأة والطفل.


وشهد اللقاء نقاشا موسعا بين الجانبين حول أبرز التحديات والمقترحات الفنية المتعلقة بتطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني وتوحيده، وقدم أعضاء اللجنة الفلسطينية رؤى وملاحظات تشريعية جرى بحثها وتبادل الخبرات بشأنها في ضوء التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال.


واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتطوير مجالات العمل المشترك في ميدان القضاء الشرعي، إلى جانب تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية وديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات القضائية والإدارية، وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة، وتنسيق الجهود في مجالات البحث والتشريع والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة، دعما لتطوير منظومة العدالة في البلدين الشقيقين.

 
 
