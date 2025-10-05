الأحد 2025-10-05 06:45 م
 

وفاة الشاب ناجي الجابري بحادث غرق في مصر

الأحد، 05-10-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-   بقلوب يعتصرها الحزن ومؤمنة بقضاء الله وقدره، نعى ذوو وأصدقاء الشاب ناجي الجابري نبأ وفاته إثر حادث غرق مؤسف في جمهورية مصر العربية.اضافة اعلان


وكان الفقيد يعمل في دولة قطر، وقد قدم في إجازة إلى المملكة الأردنية الهاشمية قبل أيام، حيث أمضى وقتًا قصيرًا مع أسرته وأصدقائه، ثم قرر السفر إلى مصر لزيارة شقيقه الذي يواصل دراسته هناك.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الفقيد يوم غدٍ الإثنين إلى الأردن، حيث يُوارى الثرى في مقبرة شفا بدران.
ويُشهد للفقيد بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطيبة، فقد كان مثالًا في الخلق الحسن والتواضع وحب الخير، تاركًا في قلوب من عرفوه أطيب الأثر.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
