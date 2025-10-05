وفاة الشاب ناجي الجابري بحادث غرق في مصر

وكان الفقيد يعمل في دولة قطر، وقد قدم في إجازة إلى المملكة الأردنية الهاشمية قبل أيام، حيث أمضى وقتًا قصيرًا مع أسرته وأصدقائه، ثم قرر السفر إلى مصر لزيارة شقيقه الذي يواصل دراسته هناك.
ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الفقيد يوم غدٍ الإثنين إلى الأردن، حيث يُوارى الثرى في مقبرة شفا بدران.
ويُشهد للفقيد بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطيبة، فقد كان مثالًا في الخلق الحسن والتواضع وحب الخير، تاركًا في قلوب من عرفوه أطيب الأثر.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي
-
بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية
-
قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة
-
دائرة قاضي القضاة تستقبل لجنة تطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك
-
بحث التعاون بين ديوان المحاسبة والسفارة الهولندية
-
زراعة إربد تفتح باب التسجيل لمهرجان الرمان والمنتجات الريفية
-
العيسوي يعزي عشيرة المجالي