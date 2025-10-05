تفكيك شبكات تهريب مخدرات منظمة بجهود أردنية - سورية مشتركة

07:03 م

الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية وإدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية بيانًا مشتركًا أوضحتا خلاله أبرز أطر التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة ومكافحة الاتجار وتهريب المخدرات.





وأكّدتا أنه في إطار التعاون الأمني المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وانطلاقًا من الالتزام بحماية المجتمعات من آفة المخدرات وما تمثّله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الدول، واصلت إدارتا مكافحة المخدرات في البلدين تنسيقهما الميداني وتداولهما للمعلومات الاستخبارية، مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة خلال المدّة الأخيرة.



إذ تمكّنت الفرق المختصّة، وبفضل الجهود المشتركة والتنسيق المباشر، من إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضُبط خلالها ما يقارب مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع في دول الإقليم.



كما أسفر هذا التعاون عن تفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات، وكانت تشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن البلدين وبلدان المنطقة.



وأكّد البيان إلقاء القبض على عددٍ من المتورطين في تلك العمليات في البلدين، وإحباط محاولاتهم الجرمية لتصنيع المخدرات وتهريبها وترويجها.



وتؤكّد إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا أن هذه الإنجازات تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الثنائي البنّاء، وتجسيدًا للإدارة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنيّة، والتزامهما بمواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب، وبما يضمن حماية المجتمعات وصون مستقبل الأجيال من هذه الآفة الخطرة.



وشدّد الجانبان على أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنيّة فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية ومجتمعية وأخلاقية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.



وجدّد الجانبان التزامهما بالاستمرار بعزمٍ وإرادةٍ راسخة في مكافحة هذه الآفة، وحماية أوطانهما وشعوبهما من أخطارها.