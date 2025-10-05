بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني والتشغيلي بينهما، وتطوير آلية دائمة لتبادل المعلومات البحرية والجوية، ووضع بروتوكول للتحذير المبكر للحالات الجوية التي قد تؤثر على السلامة البحرية في خليج العقبة.
واتفقا على ربط الهيئة البحرية الأردنية بنظام بيانات الطقس التابع لإدارة الأرصاد لضمان وصول المعلومات الجوية الدقيقة والفورية، وتطوير منصة رقمية مشتركة لتبادل البيانات وتعزيز التنسيق في متابعة الحالات الجوية.
وأشارا إلى أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفعّالة للحالات الجوية الطارئة، ودعم سلامة الأنشطة البحرية في خليج العقبة والمياه الإقليمية الأردنية.
