بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية

الوكيل الإخباري- بحث مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس اليوم الأحد في العقبة، استعدادات الجانبين لفصل الشتاء وما قد يرافقه من حالات جوية مؤثرة على الملاحة البحرية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني والتشغيلي بينهما، وتطوير آلية دائمة لتبادل المعلومات البحرية والجوية، ووضع بروتوكول للتحذير المبكر للحالات الجوية التي قد تؤثر على السلامة البحرية في خليج العقبة.



واتفقا على ربط الهيئة البحرية الأردنية بنظام بيانات الطقس التابع لإدارة الأرصاد لضمان وصول المعلومات الجوية الدقيقة والفورية، وتطوير منصة رقمية مشتركة لتبادل البيانات وتعزيز التنسيق في متابعة الحالات الجوية.