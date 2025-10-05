الأحد 2025-10-05 06:44 م
 

بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية

خ
جانب من اللقاء
 
الأحد، 05-10-2025 06:07 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس اليوم الأحد في العقبة، استعدادات الجانبين لفصل الشتاء وما قد يرافقه من حالات جوية مؤثرة على الملاحة البحرية.

اضافة اعلان


وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني والتشغيلي بينهما، وتطوير آلية دائمة لتبادل المعلومات البحرية والجوية، ووضع بروتوكول للتحذير المبكر للحالات الجوية التي قد تؤثر على السلامة البحرية في خليج العقبة.


واتفقا على ربط الهيئة البحرية الأردنية بنظام بيانات الطقس التابع لإدارة الأرصاد لضمان وصول المعلومات الجوية الدقيقة والفورية، وتطوير منصة رقمية مشتركة لتبادل البيانات وتعزيز التنسيق في متابعة الحالات الجوية.


وأشارا إلى أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفعّالة للحالات الجوية الطارئة، ودعم سلامة الأنشطة البحرية في خليج العقبة والمياه الإقليمية الأردنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

عربي ودولي إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

عربي ودولي تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

ا

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ا

منوعات عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست

طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

أخبار محلية طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

خ

أخبار محلية بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية

قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أخبار محلية قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين

طب وصحة أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين



 
 





الأكثر مشاهدة