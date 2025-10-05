الأحد 2025-10-05 06:45 م
 

قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

الأحد، 05-10-2025 06:05 م
الوكيل الإخباري-  بلغ عدد واقعات المواليد الأردنيين في عام 2024 155,808 واقعة ولادة، وفق ما كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات.اضافة اعلان


وبلغ عدد مواليد الذكور 80,238 بنسبة 51.5%، فيما بلغ عدد مواليد الإناث 75,570 بنسبة 48.5%، وفق التقرير.

وبالتفاصيل، بلغ عدد المواليد داخل الأردن 144,102، وخارج الأردن 11,706.

وحول عدد واقعات الوفاة للأردنيين في عام 2024، فقد بلغت 27,521 واقعة وفاة، منها 26,591 واقعة داخل الأردن و930 خارج الأردن.
 
 
