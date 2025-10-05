قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

وبلغ عدد مواليد الذكور 80,238 بنسبة 51.5%، فيما بلغ عدد مواليد الإناث 75,570 بنسبة 48.5%، وفق التقرير.
وبالتفاصيل، بلغ عدد المواليد داخل الأردن 144,102، وخارج الأردن 11,706.
وحول عدد واقعات الوفاة للأردنيين في عام 2024، فقد بلغت 27,521 واقعة وفاة، منها 26,591 واقعة داخل الأردن و930 خارج الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي
-
بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية
-
دائرة قاضي القضاة تستقبل لجنة تطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
-
وفاة الشاب ناجي الجابري بحادث غرق في مصر
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك
-
بحث التعاون بين ديوان المحاسبة والسفارة الهولندية
-
زراعة إربد تفتح باب التسجيل لمهرجان الرمان والمنتجات الريفية
-
العيسوي يعزي عشيرة المجالي