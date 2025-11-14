الجمعة 2025-11-14 07:45 م
 

بلدية كفرنجة تفعل غرفة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية

أرشيفية
 
الجمعة، 14-11-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري-  تواصل بلدية كفرنجة الجديدة استعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة حالياً من خلال تشغيل غرفة الطوارئ على مدار الساعة لضمان الاستجابة الفورية والحفاظ على السلامة العامة.

وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود إن البلدية فعلت غرفة الطوارئ بشكل كامل لمتابعة الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكداً جاهزية كوادر البلدية للتعامل مع أي طارئ خلال الظروف الجوية الراهنة.


وأضاف العرود أن الفرق الميدانية تتابع بشكل مستمر معالجة المشكلات التي قد تظهر على الطرق، إضافة إلى التعامل مع حالات الانجرافات وتجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، مبيناً أن البلدية كثفت جهودها لضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف المناطق.


وأكد أن البلدية خصصت أرقاماً للتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات تتعلق بالطرق أو الإنارة أو خدمات الصرف لتسهيل التدخل السريع وتعزيز السلامة العامة.

 
 
