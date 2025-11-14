بلدية كفرنجة تفعل غرفة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية

وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود إن البلدية فعلت غرفة الطوارئ بشكل كامل لمتابعة الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكداً جاهزية كوادر البلدية للتعامل مع أي طارئ خلال الظروف الجوية الراهنة.
وأضاف العرود أن الفرق الميدانية تتابع بشكل مستمر معالجة المشكلات التي قد تظهر على الطرق، إضافة إلى التعامل مع حالات الانجرافات وتجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، مبيناً أن البلدية كثفت جهودها لضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف المناطق.
وأكد أن البلدية خصصت أرقاماً للتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات تتعلق بالطرق أو الإنارة أو خدمات الصرف لتسهيل التدخل السريع وتعزيز السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال
-
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش
-
الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع
-
بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب
-
فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة
-
الملك يؤكد للرئيس الإندونيسي أهمية السلام في الشرق الأوسط
-
الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة ينظم يومًا طبيًا مجانيًا