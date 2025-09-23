الثلاثاء 2025-09-23 07:01 م
 

بلدية مأدبا تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة

الثلاثاء، 23-09-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية مأدبا الكبرى، بالتعاون مع هيئة «شباب كلنا الأردن» وجمعية سهول مؤاب الخيرية، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، برعاية رئيس لجنة البلدية هيثم جوينات.

واستضافت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن دوائر حكومية ومنظمات المجتمع المحلي وأبناء المجتمع، فتاتين من ذوات الإعاقة السمعية (الصم والبكم) متفوقتين دراسيًا، تحدثتا أمام الحضور عن مسيرة معاناة الصم والبكم في مأدبا وقصة نجاحهما.


وأشارتا إلى أن أسرتهما اضطرت لإلحاقهما بمدارس في عمان والسلط لمتابعة تعليمهما، حيث أصبحت إحداهما موظفة في مديرية ثقافة مأدبا، فيما حصلت أروى على درجة الماجستير في تعليم لغة الإشارة وتعمل حاليًا في مدرسة للصم والبكم في مأدبا ضمن برنامج التعليم الإضافي.


كما تحدثتا عن أبرز التحديات التي يواجهها الصم والبكم في مأدبا، وطالبتا بإنشاء مركز متخصص يعنى بخدمتهم، إلى جانب التوسع في تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بهم، بما يسهل اندماجهم في المجتمع ويوسع مساحة المعرفة باستخدام لغتهم.

 
 
أ

ل

ب

ل

F

