الأربعاء 2025-12-10 02:48 م

بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف
بلدية معان الكبرى
الأربعاء، 10-12-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت بلدية معان الكبرى خدمة براءة الذمة المالية على العقار بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة.

اضافة اعلان


ووفق بيان البلدية اليوم الأربعاء، يأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود تطوير الخدمات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم رقميا دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية.


وأكد رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار، حرص البلدية على المضي في مسار التحول الرقمي بما ينسجم مع الرؤية الحكومية في رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشكل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الكفاءة في تقديمها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قب

فن ومشاهير شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ​

مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين

عربي ودولي بيان صارم صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة الى هذه المناطق وتحذير من السيول

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

البنك العربي

أخبار الشركات تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل

تبث إدارة الأرصاد الجوية على مدار العام تحذيرات وإرشادات لتجنب تأثيرات الظواهر الطبيعية التي تحدث خلال فصول الخريف والشتاء والصيف والربيع، نظرًا لأن عدم الامتثال لهذه الإرشادات يعرّض السلامة العامة لل

الطقس الأرصاد تحذر من خطورة البرق القادم من السحب

ة

فن ومشاهير إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور



 






الأكثر مشاهدة