بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية معان الكبرى خدمة براءة الذمة المالية على العقار بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة.

ووفق بيان البلدية اليوم الأربعاء، يأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود تطوير الخدمات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم رقميا دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية.