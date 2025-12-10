بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل

ووفق بيان البلدية اليوم الأربعاء، يأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود تطوير الخدمات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم رقميا دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية.
وأكد رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار، حرص البلدية على المضي في مسار التحول الرقمي بما ينسجم مع الرؤية الحكومية في رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشكل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الكفاءة في تقديمها.
