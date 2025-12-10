الغذاء والدواء: مستحضرات حقن +NAD لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة

12:59 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، رنا ملكاوي، إن مستحضرات حقن NAD+ لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة.





وبينت ملكاوي، الأربعاء، أن الحقن الوريدي لمستحضر NAD+ يحتاج إلى تجهيزات وإشراف طبي عال.



وأوضحت أن عملية الحقن تتطلب التأكد من صحة المريض، مشيرة إلى أن هذه الحقن تتعارض مع مرضى الكلى والكبد وارتفاع ضغط الدم والحوامل.



وأكدت أن الحقن المضبوطة غير مجازة في الأردن وليس لها وكيل معتمد، موضحة أن عدم تسجيلها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يؤكد عدم مأمونيتها.



كما أشارت ملكاوي إلى أن المؤسسة عمّمت على المعابر الحدودية بعدم إدخال الطرود الشخصية التي تحتوي على مستحضرات NAD+.



وضبطت المؤسسة مستحضرات حقن NAD+، إلى جانب حقن أخرى غير مجازة تُستخدم في ممارسات الـ Biohacking والحقن الوريدي للمكمّلات الغذائية، وذلك داخل مركز تجميل غير مرخّص وعيادة لعلاج الألم والرعاية التلطيفية.



وأكدت المؤسسة أن كوادر التفتيش قامت بمصادرة كامل الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأتين، نظرًا لاستخدام مستحضرات مخالفة وغير مسجلة لدى المؤسسة، ولقيامها بممارسات ذات طابع طبي خارج الإطار القانوني والطبي.

