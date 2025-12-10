الغذاء والدواء: مستحضرات حقن +NAD لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة

وبينت ملكاوي، الأربعاء، أن الحقن الوريدي لمستحضر NAD+ يحتاج إلى تجهيزات وإشراف طبي عال.
وأوضحت أن عملية الحقن تتطلب التأكد من صحة المريض، مشيرة إلى أن هذه الحقن تتعارض مع مرضى الكلى والكبد وارتفاع ضغط الدم والحوامل.
وأكدت أن الحقن المضبوطة غير مجازة في الأردن وليس لها وكيل معتمد، موضحة أن عدم تسجيلها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يؤكد عدم مأمونيتها.
كما أشارت ملكاوي إلى أن المؤسسة عمّمت على المعابر الحدودية بعدم إدخال الطرود الشخصية التي تحتوي على مستحضرات NAD+.
وضبطت المؤسسة مستحضرات حقن NAD+، إلى جانب حقن أخرى غير مجازة تُستخدم في ممارسات الـ Biohacking والحقن الوريدي للمكمّلات الغذائية، وذلك داخل مركز تجميل غير مرخّص وعيادة لعلاج الألم والرعاية التلطيفية.
وأكدت المؤسسة أن كوادر التفتيش قامت بمصادرة كامل الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأتين، نظرًا لاستخدام مستحضرات مخالفة وغير مسجلة لدى المؤسسة، ولقيامها بممارسات ذات طابع طبي خارج الإطار القانوني والطبي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل
-
بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية
-
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
-
عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك
-
المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية
-
الأردن يشارك في معرض "فوود أفريكا" في مصر
-
نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين
-
رئيس الديوان الملكي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة