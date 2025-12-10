بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، والملحق الثقافي القطري حمد بن عبد الله الشريف، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجامعة و الملحقية الثقافية القطرية في عمان.

