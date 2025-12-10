الأربعاء 2025-12-10 02:48 م

بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأربعاء، 10-12-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، والملحق الثقافي القطري حمد بن عبد الله الشريف، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجامعة و الملحقية الثقافية القطرية في عمان.

اضافة اعلان


وأكد الشرايري، حرص جامعة اليرموك على توفير بيئة جامعية مثالية قوامها التعليم السليم والريادة والابتكار والبحث العلمي، حيث تكون مقصدا للطلبة من مختلف محافظات المملكة والدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، إضافة إلى رؤيتها القائمة على التوسع في شبكة علاقاتها الأكاديمية بما يحقق تبادل الطلبة والباحثين ويبني على مسيرتها العلمية والبحثية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قب

فن ومشاهير شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ​

مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين

عربي ودولي بيان صارم صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة الى هذه المناطق وتحذير من السيول

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

البنك العربي

أخبار الشركات تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل

تبث إدارة الأرصاد الجوية على مدار العام تحذيرات وإرشادات لتجنب تأثيرات الظواهر الطبيعية التي تحدث خلال فصول الخريف والشتاء والصيف والربيع، نظرًا لأن عدم الامتثال لهذه الإرشادات يعرّض السلامة العامة لل

الطقس الأرصاد تحذر من خطورة البرق القادم من السحب

ة

فن ومشاهير إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور



 






الأكثر مشاهدة