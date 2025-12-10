بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

وأكد الشرايري، حرص جامعة اليرموك على توفير بيئة جامعية مثالية قوامها التعليم السليم والريادة والابتكار والبحث العلمي، حيث تكون مقصدا للطلبة من مختلف محافظات المملكة والدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، إضافة إلى رؤيتها القائمة على التوسع في شبكة علاقاتها الأكاديمية بما يحقق تبادل الطلبة والباحثين ويبني على مسيرتها العلمية والبحثية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل
-
الغذاء والدواء: مستحضرات حقن +NAD لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة
-
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
-
عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك
-
المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية
-
الأردن يشارك في معرض "فوود أفريكا" في مصر
-
نقيب الصيادلة: نخاطب دائرة الجمارك لتنسيق دخول الأدوية مع المسافرين
-
رئيس الديوان الملكي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة