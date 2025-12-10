الأربعاء 2025-12-10 04:41 م

مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن العام الاولى للطلاب الصم والبكم

الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء في مبنى المديرية، تخريج دورة أصدقاء الأمن العام الأولى لطلاب الصم والبكم والتي عُقدت لعدد من طلبة المدارس من ذوي الإعاقة "الصم والبكم" ، وذلك لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لديهم، وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوسهم منذ الصغر اضافة اعلان


وعقدت هذه الدورة داخل مديرية العمليات والسيطرة لتعريف الطلاب الصم على خدمة  114 التي اطلقتها مديرية الامن العام لتواصل الصم مع غرفة العمليات والسيطرة والابلاغ عن أية حوادث أو مشاهدات أو طلب أية استفسارات.

وأكد اللواء المعايطة خلال التخريج، أهمية عقد مثل هذه الدورات النوعية، لبناء جسور من الثقة مع الأجيال الصغيرة، وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية والمواطنة الصالحة لديهم، ليكونوا شركاء فاعلين في نشر قيم الالتزام والانضباط في المجتمع. 

وأشار مدير الأمن العام، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، يُعدوا ركيزة أساسية في المجتمع، وأن دعمهم وتوفيرالخدمات وسُبل الرعاية والاهتمام بهم مسؤولية مجتمعية مشتركة، مُضيفاً أن اشراكهم بالمبادرات والأنشطة المختلفة واجب وطني، لما له من أثر في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبإمكاناتهم، وينسجم مع حقهم في المشاركة والتفاعل مع المجتمع.
 
 


