مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن العام الاولى للطلاب الصم والبكم

وعقدت هذه الدورة داخل مديرية العمليات والسيطرة لتعريف الطلاب الصم على خدمة 114 التي اطلقتها مديرية الامن العام لتواصل الصم مع غرفة العمليات والسيطرة والابلاغ عن أية حوادث أو مشاهدات أو طلب أية استفسارات.
وأكد اللواء المعايطة خلال التخريج، أهمية عقد مثل هذه الدورات النوعية، لبناء جسور من الثقة مع الأجيال الصغيرة، وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية والمواطنة الصالحة لديهم، ليكونوا شركاء فاعلين في نشر قيم الالتزام والانضباط في المجتمع.
وأشار مدير الأمن العام، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، يُعدوا ركيزة أساسية في المجتمع، وأن دعمهم وتوفيرالخدمات وسُبل الرعاية والاهتمام بهم مسؤولية مجتمعية مشتركة، مُضيفاً أن اشراكهم بالمبادرات والأنشطة المختلفة واجب وطني، لما له من أثر في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبإمكاناتهم، وينسجم مع حقهم في المشاركة والتفاعل مع المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات مشددة ستفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي"
-
توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة
-
السفير التركي في عمان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
-
وزير الزراعة يتابع ميدانيا احتياجات القطاع الزراعي في الرمثا
-
بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل
-
الغذاء والدواء: مستحضرات حقن +NAD لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة
-
بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية
-
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني