الحكومة توضح: هذه هي الفئات المستثناة من خدمة العلم

وقال المومني إن التأجيل يُمنح للطلّاب على نظام الدراسة السنوية مثل تخصصات الطب والصيدلة، إضافة إلى طلبة المدارس المنتظمين، مراعاةً لطبيعة البرامج الدراسية التي تتطلب استمراراً دون انقطاع.
كما أكد أن التأجيل يشمل أيضاً المقيمين خارج البلاد، على أن يلتزموا بالالتحاق بخدمة العلم فور انتفاء سبب التأجيل أو عودتهم إلى المملكة.
