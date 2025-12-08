الإثنين 2025-12-08 06:20 م

الحكومة توضح: هذه هي الفئات المستثناة من خدمة العلم
الإثنين، 08-12-2025 05:09 م
الوكيل الإخباري-   كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، عن الفئات التي يحق لها تأجيل خدمة العلم ممن يتم اختيارهم في القرعة الإلكترونية الجارية حالياً، مؤكداً أن التأجيل محصور بفئات محددة فقط وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.اضافة اعلان


وقال المومني إن التأجيل يُمنح للطلّاب على نظام الدراسة السنوية مثل تخصصات الطب والصيدلة، إضافة إلى طلبة المدارس المنتظمين، مراعاةً لطبيعة البرامج الدراسية التي تتطلب استمراراً دون انقطاع.

كما أكد أن التأجيل يشمل أيضاً المقيمين خارج البلاد، على أن يلتزموا بالالتحاق بخدمة العلم فور انتفاء سبب التأجيل أو عودتهم إلى المملكة.
 
 


