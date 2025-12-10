إجراءات مشددة ستفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي"

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فتح معبر "اللنبي" جاء بعد ضغوط أميركية نتيجة جهود أردنية لإدخال مساعدات إلى غزة .

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، سيتم فرض قيودا صارمة جدا على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي" تختلف كليا عن السابق.



وسترافق قوات من حرس الحدود الإسرائيلي و"الشاباك" شاحنات المساعدات من المعبر حتى الوصول إلى قطاع غزة.