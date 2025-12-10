إجراءات مشددة ستفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي"

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، سيتم فرض قيودا صارمة جدا على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي" تختلف كليا عن السابق.
وسترافق قوات من حرس الحدود الإسرائيلي و"الشاباك" شاحنات المساعدات من المعبر حتى الوصول إلى قطاع غزة.
والثلاثاء، أعلنت إسرائيل، إعادة فتح معبر "اللنبي" مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من الأربعاء.
