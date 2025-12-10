الأربعاء 2025-12-10 04:41 م

إجراءات مشددة ستفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي"

طريق يؤدي إلى "معبر اللنبي".
الأربعاء، 10-12-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فتح معبر "اللنبي" جاء بعد ضغوط أميركية نتيجة جهود أردنية لإدخال مساعدات إلى غزة .

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، سيتم فرض قيودا صارمة جدا على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي" تختلف كليا عن السابق.


وسترافق قوات من حرس الحدود الإسرائيلي و"الشاباك" شاحنات المساعدات من المعبر حتى الوصول إلى قطاع غزة.


والثلاثاء، أعلنت إسرائيل، إعادة فتح معبر "اللنبي" مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من الأربعاء.

 
 


