وزير الزراعة يتابع ميدانيا احتياجات القطاع الزراعي في الرمثا

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، جاءت الجولة التفقدية تأكيدا لأهمية المتابعة الميدانية، والاستماع مباشرة لاحتياجات المزارعين والعاملين في القطاع.
واستمع الخريسات خلال لقائه مسؤولي المديرية وكوادرها، إلى شرح مفصل عن البرامج الزراعية المنفذة في اللواء، والمشاريع القائمة التي تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
