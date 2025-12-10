الأربعاء 2025-12-10 04:41 م

وزير الزراعة يتابع ميدانيا احتياجات القطاع الزراعي في الرمثا

وزارة الزراعة
الأربعاء، 10-12-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-   تابع وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات خلال جولة تفقدية ميدانية إلى مديرية زراعة لواء الرمثا، سير العمل في المديرية، وأبرز المشاريع والإنجازات الزراعية في المنطقة هناك.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، جاءت الجولة التفقدية تأكيدا لأهمية المتابعة الميدانية، والاستماع مباشرة لاحتياجات المزارعين والعاملين في القطاع.


واستمع الخريسات خلال لقائه مسؤولي المديرية وكوادرها، إلى شرح مفصل عن البرامج الزراعية المنفذة في اللواء، والمشاريع القائمة التي تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

 
 


