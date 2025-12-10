وزير الزراعة يتابع ميدانيا احتياجات القطاع الزراعي في الرمثا

الوكيل الإخباري- تابع وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات خلال جولة تفقدية ميدانية إلى مديرية زراعة لواء الرمثا، سير العمل في المديرية، وأبرز المشاريع والإنجازات الزراعية في المنطقة هناك.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء، جاءت الجولة التفقدية تأكيدا لأهمية المتابعة الميدانية، والاستماع مباشرة لاحتياجات المزارعين والعاملين في القطاع.