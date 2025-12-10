الأربعاء 2025-12-10 12:49 م

المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
الأربعاء، 10-12-2025 12:37 م
الوكيل الإخباري-   قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.اضافة اعلان


وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يسص

فن ومشاهير "لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

نقود

خاص بالوكيل توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

جامعة اليرموك

أخبار محلية عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك

بلا

منوعات 8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح

يشارك الأردن عبر العديد من الشركات المتخصصة بالصناعات الغذائية في معرض "فوود أفريكا" الذي افتتح الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر لغاية 12 كانون الأول الحالي. وزار السفير الأردني في القاهرة

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض "فوود أفريكا" في مصر



 






الأكثر مشاهدة