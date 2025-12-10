الأربعاء 2025-12-10 04:41 م

توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة

الأربعاء، 10-12-2025 03:48 م
الوكيل الإخباري-   وقّعت شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة العناصر (ElementsX) المتخصصة في حلول الطائرات المُسيّرة، وذلك بهدف توظيف تقنيات الدرون في أعمال الفحص والمراقبة الدورية لشبكات ومنشآت الشركة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير السلامة.اضافة اعلان


وأوضحت مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان السعودي انه وبموجب الاتفاقية، ستقدّم شركة العناصر حزمة متكاملة من الخدمات المعتمدة على الطائرات المُسيّرة لشركة توزيع الكهرباء، تشمل تنفيذ عمليات التصوير الجوي عالي الدقة لمواقع ومنشآت الشركة المختلفة، ومراقبة خطوط وشبكات توزيع الكهرباء الممتدة لمسافات طويلة بشكل دوري، إلى جانب الرقابة والكشف المبكر عن الأعطال المحتملة ومناطق الخلل ونقاط الخطورة.

كما تتضمن الخدمات إعداد تقارير تحليلية متقدمة تعتمد على البيانات الحرارية والمرئية، بما يدعم فرق الصيانة في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات رقمية محدثة لمسارات الشبكات ومكوناتها، تسهم في تسهيل أعمال المتابعة والتخطيط المستقبلي.
 
 


