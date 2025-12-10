توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة

وأوضحت مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان السعودي انه وبموجب الاتفاقية، ستقدّم شركة العناصر حزمة متكاملة من الخدمات المعتمدة على الطائرات المُسيّرة لشركة توزيع الكهرباء، تشمل تنفيذ عمليات التصوير الجوي عالي الدقة لمواقع ومنشآت الشركة المختلفة، ومراقبة خطوط وشبكات توزيع الكهرباء الممتدة لمسافات طويلة بشكل دوري، إلى جانب الرقابة والكشف المبكر عن الأعطال المحتملة ومناطق الخلل ونقاط الخطورة.
كما تتضمن الخدمات إعداد تقارير تحليلية متقدمة تعتمد على البيانات الحرارية والمرئية، بما يدعم فرق الصيانة في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات رقمية محدثة لمسارات الشبكات ومكوناتها، تسهم في تسهيل أعمال المتابعة والتخطيط المستقبلي.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات مشددة ستفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات عبر معبر "اللنبي"
-
مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن العام الاولى للطلاب الصم والبكم
-
السفير التركي في عمان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
-
وزير الزراعة يتابع ميدانيا احتياجات القطاع الزراعي في الرمثا
-
بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل
-
الغذاء والدواء: مستحضرات حقن +NAD لم تثبت قدرتها على مكافحة الشيخوخة
-
بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية
-
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني