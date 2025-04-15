بمناسبة يوم العلم... المباني والساحات في الطفيلة تتزين بالعلم الأردني

الوكيل الإخباري- علت الأعلام الأردنية العديد من الميادين والساحات والمدارس وجوانب الشوارع والمؤسسات الحكومية في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، احتفاء باليوم الوطني للعلم الذي يصادف غدا الأربعاء، تعبيرا عن محبة الوطن وقائده، فيما تزينت الطفيلة بحلة من ألوان العلم الأردني واتخذت الأجهزة الرسمية والشعبية فيها الترتيبات لإطلاق فعاليات وطنية متنوعة.

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وعبرت فعاليات رسمية وأكاديمية وشعبية وثقافية عن اعتزازها العميق للمعاني الوطنية التي يجسدها العلم الأردني، كونه رمزا للهوية الجامعة والكرامة الوطنية وعنوانا لوحدة الصف تحت الراية الهاشمية ويعكس حالة من الزهو والفخر يلتف حولها الأردنيون في كل صباح ومساء، ويحكي قصة الوطن ومراحل عزته وحكايات البطولة والإنجازات.



وأكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود اعتزاز الأردنيين بالعلم الأردني ودلالات رمزيته، مشيرا الى أن الأردن بقيادته الهاشمية أصبح أنموذجا في التقدم والازدهار.



وأضاف، إن فعاليات وأنشطة ومبادرات عدة سيتم تنظيمها احتفاء بهذه المناسبة بتشاركية بين مختلف الأجهزة المعنية ضمن فعاليات الحملة الوطنية "علمنا عال" التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة للاحتفاء باليوم الوطني للعلم الذي يصادف 16 نيسان من كل عام، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد قيم التلاحم بين القيادة الهاشمية وأبناء الوطن.



ولفت الزيود الى انه سيتم رفع العلم الأردني على سارية في منطقة العيص كموقع رئيسي، بالإضافة الى تنظيم مواكب واحتفالات وطنية احتفاء بهذه المناسبة.



من جهته، قال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، إن بلدية الطفيلة اتخذت الاستعدادات للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني للعلم، حيث بدأت بتزيين أعمدة الإنارة ومبنى البلدية وساحاتها وميادينها بالأعلام الأردنية، مبينا أن فرق البلدية تواصل أعمالها الميدانية برفع العلم الأردني في مختلف أحياء المدينة وشوارعها الرئيسية في إطار حملة شاملة تتزامن مع هذه المناسبة الوطنية لنشر أجواء الفرح وتعزيز الوعي برمزية العلم وأهميته.



بدوره، أكد مدير مديرية ثقافة محافظة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن المديرية أعدت حملة لتوزيع المئات من الإعلام بالتعاون مع الدوائر الحكومية والبلديات والمبادرات التطوعية في محافظة الطفيلة، مشيدا بدور وزارة الثقافة الريادي في تبني هذه الحملة الوطنية.



وأضاف، أن المديريات والبلديات شرعت بتزين المباني الحكومية التابعة لها، ورفعت البلديات الأعلام على أعمدة الإنارة، استعدادا للاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني وسط تفاعل كبير من المجتمع المحلي.



من جانبه، بين مدير تربية الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة، أن مدارس المديرية وساحاتها تزينت بالعلم الأردني زهوا وفخرا، لافتا الى أن الاحتفال بيوم العلم جاء تأكيدا على الاعتزاز والافتخار بهذه المناسبة الوطنية ولغرس معاني الولاء والانتماء والفخر والعز والكرامة لتبقى راية الوطن خفاقة عالية.



وأوضح أهمية الاحتفال بيوم العلم الأردني لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقائده، مشيرا إلى تخصيص الإذاعة المدرسية لهذا اليوم للحديث عن العلم الأردني والتعريف بمدلولات ألوانه المستمدة من أصالة التاريخ باعتباره رمزا وطنيا يتوحد حوله الأردنيون.



من ناحيته، أكد رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس الولاء والانتماء في نفوس الجميع، مبينا أن هذه المناسبة تجسد قيم التلاحم بين القيادة الهاشمية وأبناء الوطن.