بني مصطفى تلتقي نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي النائبة المغربية خديجة حجوبي

وتناولت بني مصطفى الدور الذي تضطلع به الوزارة في مجال الحماية والرعاية للفئات الأكثر حاجة، كفئة الأطفال الأيتام وفاقدي الأسري، والأحداث.
وإستعرضت أبرز الخدمات والبرامج الإجتماعية التي تقدمها الوزارة، ولا سيما في مجال التمكين الإقتصادي للمرأة، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وبهدف تحسين أوضاع الأسر المعيشية وتعزيز إنتاجيتها.
كما تطرقت إلى جهود الوزارة في مجال مهننة العمل الاجتماعي، بعد إنجاز الأطر التشريعية الناظمة لها، والذي يسهم في الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات الاجتماعية، من خلال تأهيل العاملين الإجتماعيين ومقدمي الرعاية واكسابهم المهارات اللازمة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية.
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