بني مصطفى تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في بيروت

وبحثت بني مصطفى خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تبادل الخبرات والإطلاع على التجارب المشتركة في مجال الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من برامج الوزارة.
كما إستعرضت الإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وأبرز محاورها، والجهود الوطنية المبذولة لإطلاق الإستراتيجية المحدثة الشهر القادم.
وتناولت البرامج والخدمات الإجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، وسيما للأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وفاقدي السند الأسري وكبار السن، والدور الذي تضطلع به الوزارة في مجال تعزيز الإنتاجية للأسر الفقيرة، بما ينعكس إيجاباً على أوضاعها الإقتصادية.
من جانبها، أعربت وزيرة الشؤون الإجتماعية اللبنانية حنين السيد عن أهمية الإطلاع على التجارب المشتركة مختلف البرامج الإجتماعية المقدمة، والتعاون والتنسيق المشترك.
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