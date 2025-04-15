الثلاثاء 2025-04-15 08:18 م
 

بني مصطفى تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في بيروت

وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى ونظيرتها اللبنانية وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى ونظيرتها اللبنانية وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
 
الثلاثاء، 15-04-2025 07:07 م
الوكيل الإخباري-   التقت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، نظيرتها اللبنانية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي التئمت أعماله على مدار ثلاثة أيام في العاصمة اللبنانية بيروت.اضافة اعلان


وبحثت بني مصطفى خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تبادل الخبرات والإطلاع على التجارب المشتركة في مجال الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من برامج الوزارة. 

كما إستعرضت الإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وأبرز محاورها، والجهود الوطنية المبذولة لإطلاق الإستراتيجية المحدثة الشهر القادم. 

وتناولت البرامج والخدمات الإجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، وسيما للأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وفاقدي السند الأسري وكبار السن، والدور الذي تضطلع به الوزارة في مجال تعزيز الإنتاجية للأسر الفقيرة، بما ينعكس إيجاباً على أوضاعها الإقتصادية. 

من جانبها، أعربت وزيرة الشؤون الإجتماعية اللبنانية حنين السيد عن أهمية الإطلاع على التجارب المشتركة مختلف البرامج الإجتماعية المقدمة، والتعاون والتنسيق المشترك.
 
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أخبار محلية بني مصطفى تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في بيروت



 
 





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