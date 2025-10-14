الثلاثاء 2025-10-14 07:43 م
 

بيان صادر عن الأمن العام بعد غرق 3 أشقاء في دير علا

بيان صادر عن الأمن العام بعد غرق 3 أشقاء في دير علا
بيان صادر عن الأمن العام بعد غرق 3 أشقاء في دير علا
 
الثلاثاء، 14-10-2025 06:40 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادثة غرق مؤسفة تعرض لها ثلاثة أطفال أشقاء( طفلين وطفلة)، تبلغ أعمارهم سبعة، وخمسة، وثلاثة أعوام داخل قناة الملك عبدالله في منطقة دير علا.اضافة اعلان


وبين الناطق الإعلامي أن البلاغ وصل إلى غرفة العمليات، وعلى الفور تحركت فرق الغطس المتخصصة إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الأطفال الثلاثة داخل مياه القناة.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم إخراج الأطفال، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في الموقع، وبعد ذلك قامت فرق الإسعاف بنقلهم على الفور إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، وكانوا قد فارقوا الحياة، رحمهم الله جميعاً، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة لجنة التنمية الدولية بالمجلس

أخبار محلية ولي العهد يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله

أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟

خاص بالوكيل أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية

ا

شؤون برلمانية الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل

ل

شؤون برلمانية حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"

ت

أخبار محلية اتفاقية لدعم وتمكين الشباب الأيتام في العقبة

مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية

أخبار محلية مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية

أسطول الملكية الأردنية من الأحدث في المنطقة مع تجديد 70% من طائراته

أخبار محلية أسطول الملكية الأردنية من الأحدث في المنطقة مع تجديد 70% من طائراته



 
 





الأكثر مشاهدة