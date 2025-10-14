بيان صادر عن الأمن العام بعد غرق 3 أشقاء في دير علا

وبين الناطق الإعلامي أن البلاغ وصل إلى غرفة العمليات، وعلى الفور تحركت فرق الغطس المتخصصة إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الأطفال الثلاثة داخل مياه القناة.
وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم إخراج الأطفال، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في الموقع، وبعد ذلك قامت فرق الإسعاف بنقلهم على الفور إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، وكانوا قد فارقوا الحياة، رحمهم الله جميعاً، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
