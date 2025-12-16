السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة

كما دانت اللجنة اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقع حائط البراق، مؤكدة أن هذا الاقتحام يمثل اعتداءً مباشرًا على المقدسات الإسلامية واستفزازًا متعمدًا لمشاعر المسلمين والعرب.
واعتبر رئيس اللجنة النائب سليمان السعود أن هذا التصرف يعكس عقلية الاحتلال القائمة على التطرف الديني وفرض الأمر الواقع بالقوة، ويجسد سياسات استيطانية عنصرية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكد السعود أن هذه الأفعال تأتي ضمن نهج تصعيدي ممنهج يهدف إلى إشعال المنطقة وإدامة دوامة العنف وعدم الاستقرار، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الانتهاكات الخطيرة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه السياسات العدوانية.
وشددت اللجنة على أن استمرار هذه الممارسات يشكل انفجارًا وشيكًا للأوضاع، مؤكدة أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية دون مواربة لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها ووقف اقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان، حمايةً للسلام والأمن الإقليمي، واحترامًا للشرعية الدولية التي لم يعد الاحتلال يعيرها أي اعتبار.
