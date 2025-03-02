بيان صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعم الأردن للجهود المُستهدفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان الشقيق واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.
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