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بيان صادر عن الحكومة الأردنية

علم الاردن
علم الاردن
الأحد، 02-03-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-    أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض المملكة للمحاولات التي قد تهدد المساس بوحدة جمهورية السودان الشقيقة؛ من خلال الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية، ممّا يعيق  جهود التوصل لحل للأزمة السودانية.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعم الأردن للجهود المُستهدفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان الشقيق واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.
 
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