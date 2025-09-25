الخميس 2025-09-25 09:26 م
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الخميس، 25-09-2025 09:02 م
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الخميس، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على إحدى واجهاتها الشمالية وضمن منطقة المسؤولية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك،  وإلقاء القبض على المهرب وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته وتحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة.اضافة اعلان
 
 
