بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم





يدين حزب الاتحاد الوطني الأردني بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي شنتها آلة الحرب الإسرائيلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، والتي طالت عدداً من العواصم والمدن العربية الشقيقة، بدءاً من عمليات الاغتيال في لبنان، مروراً بالاستهداف المتكرر للعاصمة دمشق، وصولاً إلى الاعتداء الغاشم الذي طال العاصمة القطرية الدوحة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة الصامد.



إن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن القومي العربي برمته، ويكشف عن مشروع ممنهج يسعى إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي واستباحة السيادة العربية دون أي رادع أو اعتبار للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وإزاء هذه التطورات، فإن حزب الاتحاد الوطني الأردني يطالب جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ وعاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة ورادعة لوقف هذه الاعتداءات، والعمل على بلورة موقف عربي موحد يحمي الأمة من المخاطر المحدقة بها.



إن استمرار الصمت العربي إزاء هذا العدوان يشكل خطراً وجودياً على حاضر الأمة ومستقبلها، ويستوجب تحركاً عاجلاً يتناسب مع حجم التحديات والتهديدات التي تواجهها.



حفظ الله أوطاننا وشعوبنا من كل سوء، والنصر والكرامة لشعوبنا العربية.



صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني