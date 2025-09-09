الثلاثاء 2025-09-09 07:42 م
 

القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع

الثلاثاء، 09-09-2025 07:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، أنها استهدفت تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مطاحن المحيط بمحور "موراج" جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأوضحت الكتائب في بيانها أن الاستهداف تم بعدد من قذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار الرد المتواصل على اعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
 
 
