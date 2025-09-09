القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع

07:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، أنها استهدفت تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مطاحن المحيط بمحور "موراج" جنوب قطاع غزة.





وأوضحت الكتائب في بيانها أن الاستهداف تم بعدد من قذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار الرد المتواصل على اعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

