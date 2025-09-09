القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع

وأوضحت الكتائب في بيانها أن الاستهداف تم بعدد من قذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار الرد المتواصل على اعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما
-
الشامسي لصوت البلد في فلسطين: نهدف من خلال عملية " الفارس الشهم 3" لتقديم الدعم الشامل لأهل القطاع
-
شهيد في قصف مخيم النصيرات
-
استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس
-
ساعر: إسرائيل تريد إنهاء حرب غزة وفق اقتراح ترامب
-
11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط و3 جنود في غزة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء