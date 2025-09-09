مراكز شبابية تنفذ برامج تدريبية وتوعوية

ففي الرمثا، نظم مركز الشباب والشابات المدمج ورشة عمل بعنوان: "الأوراق النقاشية"، بمشاركة 20 شاباً من الفئة العمرية 15 – 17 عاماً.
وتضمنت الورشة نقاشات حول أبرز مضامين الأوراق النقاشية، حيث عبّر الشباب عن آرائهم وأفكارهم، مؤكدين أهمية دورهم في دعم مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك.
واختتمت في مركز شابات لواء الطيبة فعاليات برنامج "مهاراتي"، بمشاركة 20 شابة.
وقالت مديرة المركز آلاء عذاربة، إن البرنامج الذي استمر 4 أيام، ويهدف إلى صقل وتنمية المهارات الحياتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.
وأشارت إلى أن البرنامج تضمن التدريب على مهارات اجتماعية في اكتساب المعرفة، وتمكين الشابات من التعبير عن آرائهن بوضوح وفهم الآخرين، ما يسهم في تحقيق أهدافهن الشخصية.
وفي الكرك، نفذ مركز شابات صرفا محاضرة بعنوان: "تعزيز دور الجهات الأمنية"، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز من مختلف أنحاء لواء فقوع.
وأوضح مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين أن المحاضرة تهدف إلى تعزيز وعي الشابات بالقضايا الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة.
وتحدثت المحاضرة الدكتورة نور الشقور، عن الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن وأمان المواطن، وأثرها الكبير في استقرار المجتمع، إضافة إلى أهميتها في غرس قيم الانتماء والولاء للوطن بين الشباب والشابات.
