مهندس "صفقة شاليط": الهجوم الإسرائيلي على الدوحة حكم بالإعدام على الرهائن

الوكيل الإخباري- حذر غيرشون باسكين أحد مهندسي "صفقة شاليط" عام 2011 من عواقب مهاجمة أعضاء كبار بالحركة في قطر إذا تم ذلك دون "ضوء أخضر" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال غيرشون باسكين الذي يشارك أيضا في المفاوضات بشأن صفقة أسرى ثالثة مع حماس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء أمس الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة قطع مباحثات متقدمة للتوصل إلى صفقة تبادل.

وانتقد باسكين سلوك حكومة نتنياهو بشدة حيث قال: "ما زلنا نجهل نتائج الهجوم الإسرائيلي.. سيكون لدي الكثير لأقوله عندما نعرف المزيد، لكن رد فعلي الأول هو أنه إذا كانت إسرائيل قد فعلت ذلك بمفردها دون ضوء أخضر من ترامب، فإن الطريقة الوحيدة لإنقاذ سمعة الولايات المتحدة في المنطقة، وربما في العالم أجمع، هي إنهاء هذه الحرب المروعة فورا".



وأضاف: "لا شك أن الهجوم على الدوحة قد عطل المحادثات المتقدمة للتوصل إلى اتفاق وهو أمر مُرجح للغاية.. إنه بمثابة حكم بالإعدام على الرهائن".