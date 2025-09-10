الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل بأحداث نيبال

وقال غوتيريش، في بيان صدر باسمه، إنه يتابع عن كثب الوضع في نيبال، وهو حزين بشدة لفقدان الأرواح ويعبر تعازيه القلبية لعائلات الضحايا.
وحث على ضبط النفس لتجنب تصعيد إضافي للعنف، داعيا السلطات إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن الاحتجاجات يجب أن تتم بطريقة سلمية، مع احترام الحياة والممتلكات مناديا بالحوار من أجل تشكيل طريق بنّاء للمضي قدماً.
