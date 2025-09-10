الأربعاء 2025-09-10 02:09 ص
 

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل بأحداث نيبال

الأربعاء، 10-09-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-  دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها نيبال.اضافة اعلان


وقال غوتيريش، في بيان صدر باسمه، إنه يتابع عن كثب الوضع في نيبال، وهو حزين بشدة لفقدان الأرواح ويعبر تعازيه القلبية لعائلات الضحايا.

وحث على ضبط النفس لتجنب تصعيد إضافي للعنف، داعيا السلطات إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الاحتجاجات يجب أن تتم بطريقة سلمية، مع احترام الحياة والممتلكات مناديا بالحوار من أجل تشكيل طريق بنّاء للمضي قدماً.
 
 
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل بأحداث نيبال

