أنشطة وفعاليات دينية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نظّمت عدة محافظات أنشطة متنوعة، تضمنت احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وفعاليات توعوية صحية، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية، وإبراز دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم الوعي الوطني والإنساني.

اضافة اعلان



ففي إربد، احتفلت مديرية أوقاف إربد الثانية بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد فاطمة الزهراء بمنطقة ايدون.



وقال الداعية الدكتور أحمد صبحي إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يحمل أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث يعد مناسبة دينية تحتفي بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتى برسالة الإسلام لتوجيه البشرية نحو الخير والهداية، فهو فرصة لتذكير المسلمين بسيرة النبي وأخلاقه.



وبين أن قراءة السيرة النبوية في هذه المناسبة تساعد على فهم قيم النبي، مثل الرحمة، والعدل، والتسامح، مؤكدا أن هذه القيم تشكل أساسا لتطوير المجتمع الإسلامي وتعزيز الروابط الاجتماعية.



بدوره، قال الواعظ الشيخ توفيق أبو خيط إن الاحتفال بالمولد النبوي يعزز مفهوم العمل الصالح، ويحث على القيام بأعمال الخير، مثل مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتوزيع الطعام، وإقامة الأنشطة الخيرية، وهي أعمال تجسد قيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه، وتعزز روح التعاون والتآلف بين المسلمين وتتيح فرصة للتأمل والتفكر في الرسالة التي جاء بها الرسول الكريم وكيفية تطبيق تعاليمه في حياتهم اليومية.



وفي عجلون، احتفلت مديرية أوقاف المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد عجلون الكبير، برعاية محافظ عجلون نايف الهدايات.



وأكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مناسبة لتجديد العهد على الاقتداء بالرسول الكريم واستلهام سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة، مشيراً إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية وهو سليل الدوحة المحمدية يواصل الدفاع عن القضايا العادلة، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام القائم على الرحمة والعدل والإحسان والمساواة.



وأشار عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد الطلافحة، إلى أن استذكار المولد النبوي الشريف يحفز على غرس القيم النبيلة التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام في نفوس الأجيال، مبيناً أهمية الاقتداء بسيرته المباركة في بناء الفرد والمجتمع.



وفي جرش، أكد المحافظ الدكتور مالك خريسات أن القيادة الهاشمية تضع دوماً خدمة المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أن الأردن سيبقى السند الأقرب لفلسطين تاريخاً وعروبةً.



وأضاف خريسات، خلال زيارة ميدانية، قام بها اليوم إلى مخيم سوف إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية تمثل مصدر قوة ومنعة وأي محاولة للمساس بها تعني المساس بمنظومتنا الأمنية التي ترتكز على القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية والشعب الواعي.



وقال رئيس لجنة خدمات مخيم سوف، عبدالمحسن بنات، إن أبناء المخيم لم يعرفوا إلا الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية التي قادت البلاد نحو تجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل.



وفي ختام اللقاء، أصدر أبناء مخيم سوف بياناً أعربوا فيه عن اعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعمه المستمر للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية.



ونظمت هيئة شباب المنارة في إربد، وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، جلسة توعوية تفاعلية حول برنامج التأمين الصحي "رعاية" المخصص لعلاج مرضى السرطان.