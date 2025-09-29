الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 29-09-2025 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   كرّمت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، سحر الشخاترة اليوم، مديري التربية والتعليم وعددًا من الموظفين المتميزين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح مبادرة "حصالة الخير" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان؛ بهدف غرس قيم التكافل والتعاون الإنساني في المجتمع التربوي وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة والعاملين.

وأكدت الشخاترة أن هذه المبادرة تشكّل نموذجًا رائدًا في تجسيد العمل الجماعي وخدمة القضايا الإنسانية النبيلة، مشددًة على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تعزز قيم العطاء والانتماء. 
وقالت: "إن ما لمسناه من تفاعل كبير من الميدان التربوي يعكس عمق الانتماء الوطني وروح المسؤولية التي يتحلى بها الزملاء في الميدان التربوي، وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز."

 
 
