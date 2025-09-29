بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وأكدت الشخاترة أن هذه المبادرة تشكّل نموذجًا رائدًا في تجسيد العمل الجماعي وخدمة القضايا الإنسانية النبيلة، مشددًة على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تعزز قيم العطاء والانتماء.
وقالت: "إن ما لمسناه من تفاعل كبير من الميدان التربوي يعكس عمق الانتماء الوطني وروح المسؤولية التي يتحلى بها الزملاء في الميدان التربوي، وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
