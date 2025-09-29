بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- كرّمت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، سحر الشخاترة اليوم، مديري التربية والتعليم وعددًا من الموظفين المتميزين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح مبادرة "حصالة الخير" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان؛ بهدف غرس قيم التكافل والتعاون الإنساني في المجتمع التربوي وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة والعاملين.

