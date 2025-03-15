بيان من عشائر الدعجة حول حادثة المسجد بالمقابلين

وأوضح مجلس أبناء عشائر الدعجة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المجموعة المتورطة بالحاثة، وهم الآن بقبضة الدولة، مشددًا على أن إقحام اسم عشيرة الجربان دون التحقق من هوية الفاعلين يعد تصرفًا غير مسؤول قد يهدد السلم المجتمعي.
وأكد البيان أن حرمة الأماكن المقدسة خط أحمر، وأن العشائر الأردنية لطالما كانت سندًا وعزوة لكل من جاورها، مشيرًا إلى أن إثارة الشائعات والتصريحات غير الدقيقة لا تخدم سوى زرع الفتنة وتشويه الحقائق.
كما شدد مجلس العشيرة على ثقته الكاملة بالقضاء الأردني العادل، مؤكدًا أنه سيحتفظ بحقه الشخصي والاعتباري، وأن الإجراءات القانونية ستأخذ مجراها لضمان العدالة واسترداد الحقوق.
وختم البيان بتجديد الولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تضر بالنسيج الاجتماعي الأردني.
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