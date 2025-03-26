بيان هام من الضمان الاجتماعي حول تحديثات إلزامية على أجور العاملين

12:57 م

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الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضباط ارتباط المنشآت، التي لا يقل عدد العاملين فيها خلال شهر كانون الثاني عن 20 عاملاً، إلى ضرورة تزويدها بأي تعديل يطرأ على أجور العاملين خلال العام، سواء بالزيادة أو النقصان، بعد شهر كانون الثاني. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن التعليمات التنفيذية الجديدة لتعديل الأجر الخاضع للاقتطاع، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الحالي، تُلزم المنشآت بتحديث الأجور لمرة واحدة سنويًا، باستثناء أصحاب العمل أو من في حكمهم.



وشددت المؤسسة على ضرورة قيام ضابط الارتباط بتعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض وتسليمه ورقيًا إلى مديرية المشتركين في فرع الضمان التابع له، بعد توقيعه وختمه من قبل المنشأة، وإرفاق الوثائق اللازمة. كما يمكن إرسال التعديلات لمجموعة من العاملين عبر كشف إكسل مُنسّق، يُرسل عبر البريد الإلكتروني للفرع المعني.



وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء سيسهم في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء في المنافع التأمينية الفورية أو التقاعدية. كما دعت ضباط ارتباط المنشآت المستهدفة إلى التواصل عبر مركز اتصالها الموحد 117117، أو مركز الاتصال الوطني 065008080، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مراجعة فروعها.





