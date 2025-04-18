تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين للجمعة المقبلة لعدم اكتمال النصاب

12:25 م

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الوكيل الإخباري- أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، الجمعة، عن تأجيل اجتماع الهيئة اضافة اعلان



العامة، لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي كان من المقرر أن يتم خلاله انتخاب مجلس جديد للنقابة.



وقال السعايدة، إن 116 عضوا حضروا اجتماع الهيئة من أصل 1078 مسددا لاشتراكاتهم، مشيرا إلى أن قانون النقابة يشترط حضور الأكثرية المطلقة (النصف + 1).



ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين وهم: جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب 4 مرشحين وهم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي.



كما يتنافس على العضوية 23 مرشحا وهم: محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وحازم الخالدي، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.



وسيتم تأجيل الاجتماع إلى الجمعة المقبلة، والتي توافق 25 نيسان الحالي، وذلك بمن حضر من الزميلات والزملاء المسددين أعضاء الهيئة العامة للنقابة، عند الساعة العاشرة صباحا في قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب.



