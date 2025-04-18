الجمعة 2025-04-18 02:16 م
 

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين للجمعة المقبلة لعدم اكتمال النصاب

نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين الأردنيين
 
الجمعة، 18-04-2025 12:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، الجمعة، عن تأجيل اجتماع الهيئةاضافة اعلان

العامة، لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي كان من المقرر أن يتم خلاله انتخاب مجلس جديد للنقابة.

وقال السعايدة، إن 116 عضوا حضروا اجتماع الهيئة من أصل 1078 مسددا لاشتراكاتهم، مشيرا إلى أن قانون النقابة يشترط حضور الأكثرية المطلقة (النصف + 1).

ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين وهم: جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب 4 مرشحين وهم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي.

كما يتنافس على العضوية 23 مرشحا وهم: محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وحازم الخالدي، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.

وسيتم تأجيل الاجتماع إلى الجمعة المقبلة، والتي توافق 25 نيسان الحالي، وذلك بمن حضر من الزميلات والزملاء المسددين أعضاء الهيئة العامة للنقابة، عند الساعة العاشرة صباحا في قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

عربي ودولي أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

شجرة البطم

أخبار محلية شجرة البطم في عجلون .. هل زيتها يعالج مشاكل الجلد ؟

سد وادي العرب

أخبار محلية البنك الدولي: شح المياه في الأردن يتفاقم بفعل فقدان كميات مياه كبيرة للبلديات

تعبيرية

أخبار محلية بقيمة 83.9 مليون دينار .. 16.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي

عدم وجود طرق معبدة أو وسائل نقل أخرى يضطر السكان إلى الاعتماد على القوارب الخشبية

عربي ودولي عشرات القتلى والجرحى والمفقودين بغرق قارب في الكونغو

جانب من افتتاح المعرض

أخبار محلية معرض الجامعات الأردنية في السعودية 2025 يشهد إقبالا لافتا

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية بدء انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين في عمان والمحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة