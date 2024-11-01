تحذيرات من إدارة السير عن تباطؤ مروري وتعطل مركبات

وقالت السير في تنويه مساء الجمعة، إن هناك تباطؤ مروري داخل نفق الدوار الثالث باتجاه المهاجرين جراء تدهور مركبة داخل النفق، فيما ترك تعطل مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) في شارع الشهيد ما بعد نفق طارق باتجاه دوار المشاغل أثرا مروريا.
وأضاف أن كوادرها متواجدة في الموقعين ويجري العمل على رفع المركبات عن الطرق وتسيير الحركة المرورية.
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