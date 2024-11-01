تحذيرات من إدارة السير عن تباطؤ مروري وتعطل مركبات

10:04 م

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الوكيل الإخباري- نوهت إدارة السير السائقين إلى وجود تباطؤ مروري وتعطل مركبات في شارع الشهيد ونفق الدوار الثالث. اضافة اعلان





وقالت السير في تنويه مساء الجمعة، إن هناك تباطؤ مروري داخل نفق الدوار الثالث باتجاه المهاجرين جراء تدهور مركبة داخل النفق، فيما ترك تعطل مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) في شارع الشهيد ما بعد نفق طارق باتجاه دوار المشاغل أثرا مروريا.



وأضاف أن كوادرها متواجدة في الموقعين ويجري العمل على رفع المركبات عن الطرق وتسيير الحركة المرورية.