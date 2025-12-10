الغذاء والدواء تحذر من استخدام الاستيراد الشخصي للأدوية لأغراض تجارية

ولاحقاً للمخالفات المذكورة أعلاه ولضمان عدم استخدام الاستيراد الشخصي للأدوية لأغراض تجارية، بينت المؤسسة أنها عممت بمنع السماح بدخول مستحضرات + NAD للحقن الوريدي للاستعمال الشخصي وتحت طائلة المساءلة، خاصة وأنه ليس له حاجة طبية مثبتة علميًا.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر تطبيق "واتس أب" على الرقم 0795632000.
