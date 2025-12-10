الأربعاء 2025-12-10 08:16 م

الغذاء والدواء تحذر من استخدام الاستيراد الشخصي للأدوية لأغراض تجارية

الوكيل الإخباري- إشارة إلى ضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثلاث مراكز تجميل مخالفة تقوم بإعطاء المستحضر غير المسجل+ NAD للحقن الوريدي، والذي تبين  أن مصدره الاستيراد الشخصي، أوضحت المؤسسة أنه يسمح بدخول الأدوية غير المسجلة لديها للاستخدام الشخصي بشكل حصري لمرضى محددين بالاسم بوجود وصفة طبية وتقرير طبي وبكميات تحددها المؤسسة وبكمية لا تتجاوز الكمية التي يحتاجها المريض لمدة ثلاثة أشهر وعلى مسؤولية الطبيب المعالج والمريض.اضافة اعلان


ولاحقاً للمخالفات المذكورة أعلاه ولضمان عدم استخدام الاستيراد الشخصي للأدوية لأغراض تجارية، بينت المؤسسة أنها عممت بمنع السماح بدخول مستحضرات + NAD للحقن الوريدي للاستعمال الشخصي وتحت طائلة المساءلة، خاصة وأنه ليس له حاجة طبية مثبتة علميًا.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر تطبيق "واتس أب" على الرقم 0795632000.
 
 


