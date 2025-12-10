تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس

07:25 م

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي جلسة المجلس اليوم الأربعاء، والتي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتصويت عليه. اضافة اعلان





وتحدث القاضي عن تبقي 6 نواب من المسجلين للمداخلات حول مشروع قانون الموازنة، وعليه رفع الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح غد الخميس للاستماع لهم والتصويت.



