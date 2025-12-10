الأربعاء 2025-12-10 08:17 م

تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس

الأربعاء، 10-12-2025 07:25 م
الوكيل الإخباري-  رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي جلسة المجلس اليوم الأربعاء، والتي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتصويت عليه.اضافة اعلان


وتحدث القاضي عن تبقي 6 نواب من المسجلين للمداخلات حول مشروع قانون الموازنة، وعليه رفع الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح غد الخميس للاستماع لهم والتصويت.
 
 


