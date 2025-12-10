الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الإندونيسي، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي "روسان روسلاني"، والوفد المرافق له.

اضافة اعلان



وبحث الجانبان خلال يوم عمل تخلله سلسلة من الاجتماعات المتخصصة، فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات في مجال إدارة الاستثمارات وتطويرها، وعددًا من القضايا ذات العلاقة في قطاع الاستثمار.



كما شهدت الاجتماعات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني، والصندوق السيادي الإندونيسي، بهدف تأطير سبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.



وأوضح أبو غزالة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خاصة بعد جولة جلالته الآسيوية الأخيرة والتي شملت أندونيسيا، ووجّه جلالته من خلالها إلى الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي "دانانتارا"، وتطوير آليات تعاون مع الصندوق تسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتعزيز النمو وتوفير فرص عمل، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين الأردني والإندونيسي.



وأكد وزير الاستثمار أهمية البناء على العلاقة المتينة التي رسختها القيادة الهاشمية الحكيمة بين الأردن وإندونيسيا، وبما يدعم الجهود الحكومية المبذولة لتوفير بيئة محفزة للمشاريع الكبرى التي تخدم الاقتصاد، وتوفر فرصًا تنموية واسعة في جميع محافظات المملكة، وفي مجالات مختلفة.



واستعرض طارق أبو غزالة أهم المشاريع والفرص المتاحة، والمزايا التنافسية، والحوافز الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في الأردن، بدءًا من الموارد البشرية المؤهلة، والثروات الطبيعية، والموقع الاستراتيجي، والشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل بيئة العمل الآمنة والاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تنعم به المملكة.



وفي ذات السياق، شهد يوم العمل اجتماعات موسعة شارك فيها وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، وزير النقل نضال قطامين، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، وعددًا من المسؤولين والمختصين، والمدراء التنفيذيين، الذين بحثوا مجالات الاستثمار في قطاعات حيوية مهمة مثل البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والتطوير العمراني والحضري، وإدارة الاستثمار.



من جانبه، بيّن رئيس الصندوق السيادي الإندونيسي روسلاني، أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين الأردن وإندونيسيا، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة القائمة على تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون مع المملكة في مختلف القطاعات الواعدة.