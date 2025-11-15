تحذير من إدارة السير لكافة السائقين في الأردن

الوكيل الإخباري- تهيب ادارة السير بمستخدمي الطريق في المملكة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية ، اضافة للحذر من تجمعات المياه في عدد من الطرق .

