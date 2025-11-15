السبت 2025-11-15 12:26 م
 

تحذير من إدارة السير لكافة السائقين في الأردن

الضباب
 
السبت، 15-11-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   تهيب ادارة السير بمستخدمي الطريق في المملكة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية ، اضافة للحذر من تجمعات المياه في عدد من الطرق .

ودعت إدارة السير في منشور عبر "فيسبوك" السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير.

 
 
gnews

