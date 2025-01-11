 
السبت 2025-01-11 01:46 م
 

تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا

سوريا
سوريا
السبت، 11-01-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، السبت، إن تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي سيكون له أثر إيجابي لاستعادة السوق السوري خصوصا في موسم الشتاء ولا سيما للزراعات الشتوية في وادي الأردن.

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وأشار الحنيفات ، السبت، إن الظروف الإقليمية أثرت على جميع القطاعات في الأردن، لكن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا لأن المنتج الزراعي سريع التلف.


وأكد الحنيفات أن الانفراجة الحالية تشكل دافعا للقطاع الزراعي مع استعادة الأسواق الخارجية كافة.

 
gnews

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