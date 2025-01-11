تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، السبت، إن تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي سيكون له أثر إيجابي لاستعادة السوق السوري خصوصا في موسم الشتاء ولا سيما للزراعات الشتوية في وادي الأردن.

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وأشار الحنيفات ، السبت، إن الظروف الإقليمية أثرت على جميع القطاعات في الأردن، لكن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا لأن المنتج الزراعي سريع التلف.