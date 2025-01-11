تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا

وأشار الحنيفات ، السبت، إن الظروف الإقليمية أثرت على جميع القطاعات في الأردن، لكن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا لأن المنتج الزراعي سريع التلف.
وأكد الحنيفات أن الانفراجة الحالية تشكل دافعا للقطاع الزراعي مع استعادة الأسواق الخارجية كافة.
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