تحويلات مرورية إثر إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان ليلة الخميس - الجمعة

ووفق مديرية أشغال جرش، سيتم تنفيذ العمل على مرحلتين، تتضمن كل منهما تحويلات مرورية مؤقتة، من خلال مناطق الالتفات كما يلي:
• المرحلة الأولى: إغلاق الطريق بالاتجاه القادم من عمان إلى إربد أمام جامعة جرش، وتحويل السير إلى مسار البديل بفصل الاتجاه المقابل ليُستخدم لحركة المرور في الاتجاهين.
• المرحلة الثانية: إعادة فتح الطريق في الاتجاه الأول، ثم إغلاق الاتجاه القادم من إربد إلى عمان، وفصل المسار المقابل ليُستخدم للحركة في الاتجاهين أيضًا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في المسجد الأقصى
-
البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان
-
توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها القطرية
-
أمانة عمّان تبدأ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع
-
جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن تشكيلات أكاديمية واسعة - اسماء
-
الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية
-
أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم
-
اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو