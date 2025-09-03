تحويلات مرورية إثر إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان ليلة الخميس - الجمعة

02:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744717 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أشغال جرش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / إدارة الدوريات الخارجية، عن نيتها تنفيذ إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان، وذلك يوم الجمعة الموافق 2025/9/5، ابتداءً من الساعة 12:00 بعد منتصف ليل الخميس وحتى الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة، بهدف تركيب جسر مشاة في منطقة الرشايدة بالقرب من جامعة جرش. اضافة اعلان





ووفق مديرية أشغال جرش، سيتم تنفيذ العمل على مرحلتين، تتضمن كل منهما تحويلات مرورية مؤقتة، من خلال مناطق الالتفات كما يلي:



• المرحلة الأولى: إغلاق الطريق بالاتجاه القادم من عمان إلى إربد أمام جامعة جرش، وتحويل السير إلى مسار البديل بفصل الاتجاه المقابل ليُستخدم لحركة المرور في الاتجاهين.



• المرحلة الثانية: إعادة فتح الطريق في الاتجاه الأول، ثم إغلاق الاتجاه القادم من إربد إلى عمان، وفصل المسار المقابل ليُستخدم للحركة في الاتجاهين أيضًا.



