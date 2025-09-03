الأربعاء 2025-09-03 03:53 م
 

تحويلات مرورية إثر إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان ليلة الخميس - الجمعة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
 
الأربعاء، 03-09-2025 02:29 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية أشغال جرش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / إدارة الدوريات الخارجية، عن نيتها تنفيذ إغلاق جزئي لطريق إربد - عمان، وذلك يوم الجمعة الموافق 2025/9/5، ابتداءً من الساعة 12:00 بعد منتصف ليل الخميس وحتى الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة، بهدف تركيب جسر مشاة في منطقة الرشايدة بالقرب من جامعة جرش.اضافة اعلان


ووفق مديرية أشغال جرش، سيتم تنفيذ العمل على مرحلتين، تتضمن كل منهما تحويلات مرورية مؤقتة، من خلال مناطق الالتفات كما يلي:

• المرحلة الأولى: إغلاق الطريق بالاتجاه القادم من عمان إلى إربد أمام جامعة جرش، وتحويل السير إلى مسار البديل بفصل الاتجاه المقابل ليُستخدم لحركة المرور في الاتجاهين.

• المرحلة الثانية: إعادة فتح الطريق في الاتجاه الأول، ثم إغلاق الاتجاه القادم من إربد إلى عمان، وفصل المسار المقابل ليُستخدم للحركة في الاتجاهين أيضًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تجربة موحدة تشمل الواجهة والتطبيقات والخدمات واتصال الأجهزة المنزلية من خلال واجهة One UI واحدة

أخبار الشركات سامسونج توسع نطاق عمل واجهة One UI لتشمل الأجهزة المنزلية وتوفر تجربة برمجية موحدة عبر مختلف الأجهزة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف: تكرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في المسجد الأقصى

البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان.

أخبار محلية البدء بحملة لإزالة المركبات المهجورة في عمّان

لى

تكنولوجيا خطوات بسيطة لتسريع التلفزيون الذكي إذا أصبح بطيئا

عمخ

فيديو منوع رغيف اللحم التركي الأشهر

وزير الداخلية مازن الفراية مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني

أخبار محلية توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها القطرية

25

فيديو منوع نبتة تقوم بإنتاج الأكسجين بشكل مرئي

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تبدأ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع



 
 





الأكثر مشاهدة