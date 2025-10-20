الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9"

وعبر الملك عن شكره لرئيس الوزراء غولوب على الدعوة.
وأكد الملك بمنشور عبر منصة "إكس" على أن الأردن حريص على العمل مع سلوفينيا وجميع الشركاء الأوروبيين لتوطيد أواصر التعاون واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
