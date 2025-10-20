جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية

الوكيل الإخباري- ناقشت جلسة حوارية، اليوم الاثنين، نظمها منتدى مرساة الثقافة في قاعة الصندوق الهاشمي للتنمية بلواء الأغوار الشمالية، المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية لتعزيز التكافل الاجتماعي.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، إن المبادرة تهدف إلى الحد مظاهر البذخ والمغالاة في المناسبات الاجتماعية وتعزيز قيم التعاون والتكافل بين المواطنين.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة الروح الأصيلة للعلاقات بين الناس، القائمة على البساطة والاعتدال، مؤكداً أن تعاون المجتمع المحلي من شيوخ ووجهاء ومخاتير اللواء سيكون مفتاح نجاح المبادرة وتحويلها إلى ممارسة واقعية تلبي حاجة المواطنين.



ولفت الكساسبة إلى أهمية أن تكون الأجيال الشابة جزءاً من التغيير الإيجابي، ونقل هذه المبادرة من مجرد فكرة إلى واقع عملي في المناسبات الاجتماعية المختلفة.