جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، إن المبادرة تهدف إلى الحد مظاهر البذخ والمغالاة في المناسبات الاجتماعية وتعزيز قيم التعاون والتكافل بين المواطنين.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة الروح الأصيلة للعلاقات بين الناس، القائمة على البساطة والاعتدال، مؤكداً أن تعاون المجتمع المحلي من شيوخ ووجهاء ومخاتير اللواء سيكون مفتاح نجاح المبادرة وتحويلها إلى ممارسة واقعية تلبي حاجة المواطنين.
ولفت الكساسبة إلى أهمية أن تكون الأجيال الشابة جزءاً من التغيير الإيجابي، ونقل هذه المبادرة من مجرد فكرة إلى واقع عملي في المناسبات الاجتماعية المختلفة.
وناقش المجتمعون من وجهاء ومخاتير وناشطين مختلف جوانب المبادرة وأثرها الإيجابي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
