مراكز وهيئات شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز وهيئات شبابية، اليوم الاثنين، أنشطة وبرامج متنوعة، بهدف تعزيز دور الشباب في دعم المبادرات المحلية، وتفعيل دورهم في المجتمع.

ففي الكرك، نظم مركز شابات مؤاب محاضرة توعوية بعنوان: "رفع الوعي حول الفوائد الرياضية"، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز من مختلف أنحاء لواء مؤاب.



وتناول المدرب سيف الطراونة أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ودورها في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى أثرها في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتحسين نمط الحياة بشكل عام.



وفي معان، عقد مركز شباب الهاشمية، ورشة توعوية بعنوان: "دور البلديات واللامركزية"، بالتنسيق مع مدرسة الهاشمية الثانوية للبنين، وبمشاركة 22 شابا من طلبة المدرسة ومنتسبي المركز.



وقدم الورشة رئيس المركز، طارق المصبحيين، متناولاً مفهوم اللامركزية وأهدافها في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، إلى جانب دور البلديات في خدمة المجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية.



وركزت الورشة على أهمية رفع الوعي المجتمعي بعمل المجالس البلدية، وسبل تعزيز دور الشباب في دعم المبادرات المحلية التي تسهم في تحسين الخدمات وتنمية المجتمع.



ونظم مركز شباب أذرح، دورة تدريبية حول "أساسيات الحاسوب"، استهدفت 20 يافعة من منتسبات المركز ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاماً.



وقدم المدرب معاذ النعيمات محاور نظرية وتطبيقية، شملت التعريف بمكونات الحاسوب المادية والبرمجية، والتدريب على أنظمة التشغيل وإدارة الملفات والمجلدات، إضافة إلى التعرف على البرامج الأساسية مثل معالجات النصوص وبرامج العروض التقديمية والجداول الإلكترونية.



وتطرقت الدورة إلى استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بطريقة آمنة وفعّالة، إضافة إلى تطبيقات عملية لتعزيز المهارات التطبيقية لدى المشاركات وتمكينهن من استخدام الحاسوب في حياتهن اليومية والدراسية.



وفي عجلون، نظم مركز شابات عبين عبلين ورشة عمل بعنوان: "رسومات تجسد فصل الخريف"،بمشاركة 50 شابة من منتسبات المركز.



وشاركت الشابات في رسم لوحات فنية عبر أدوات متنوعة، جسدت مشاهد فصل الخريف ومكوناته، ما ساهم في تنمية الحس الجمالي لديهن وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي.



وفي إربد، نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة مهارات الحياة الأساسية"، بمشاركة 30 مشاركا من طلاب جمعية الأمل للتربية الخاصة ومنتسبي المركز ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً.



وقالت المحاضرة الدكتورة فاطمة خريسات إن الورشة تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في مختلف جوانب الحياة، كمهارات التواصل وتطوير مهارة الاستماع الفعال ومهارات إدارة الوقت، والتعامل مع الآخرين وتعزيز مهارة حب العمل مع الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركةو تطوير مهارات حل المشكلات.



وشارك مركز شباب الوسطية في حملة نظافة أقيمت في منطقة المراح – كفر أسد، نظمتها متصرفية لواء الوسطية بالتعاون مع الدوائر التنفيذية، بحضور أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعزيز المشهد الجمالي والحفاظ على البيئة العامة.



وجاءت الحملة تأكيداً على روح العمل الجماعي بين المؤسسات الرسمية والتربوية، وترسيخاً لقيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة كمظهر حضاري يعكس وعي أبناء المجتمع.



وفي الكرك، نظّم مركز شابات فقوع، التابع لمديرية شباب الكرك، جلسة حوارية حول "ريادة الأعمال المجتمعية"، بمشاركة عدد من الشابات من ضمن الفئة العمرية من 15-20 عاما.



وهدفت الجلسة التي أشرفت عليها المدربة سجى العميريين إلى تعزيز وعي المشاركات بمفهوم ريادة الأعمال المجتمعية، وإلهامهن ليصبحن عناصر فاعلة في مجتمعاتهن، من خلال تعلم كيفية تصميم مشروعات اجتماعية بسيطة وهادفة تُعالج قضايا وتحديات مجتمعية ملموسة.



ونفذت هيئة شباب كلنا الأردن بإربد الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبالتعاون مع جمعية الرؤى النسائية في لواء الرمثا، ورشة عمل تدريبية حول "صنع المبادرات"، وذلك بهدف تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى الشباب والشابات المشاركات.



وتحدثت المهندسة براءة مهداوي حول أهمية المبادرات الشبابية كأداة فاعلة للتغيير الإيجابي في المجتمع، مشددةً على دور الشباب في ابتكار حلول عملية تخدم احتياجات مناطقهم وتساهم في التنمية المحلية المستدامة.



كما تضمنت الورشة تدريبات تفاعلية وتمارين عملية حول كيفية تصميم المبادرات وتنفيذها ضمن الإمكانات المتاحة، إضافة إلى عرض قصص نجاح لمبادرات شبابية تركت أثراً ملموساً في المجتمعات المحلية.