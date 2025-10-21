ضربة روسية تقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

وقالت شركة الطاقة في المنطقة إن أحدث هجوم استهدف موقع طاقة، لكنها لم تحدده.
وأفاد يوري فوميتشيف، رئيس بلدية سلافوتيتش، التي تبعد 45 كيلومترا غربي محطة تشيرنوبل في منطقة كييف، على تطبيق تلغرام إن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من البلدة بسبب الهجوم.
وقال رئيس منطقة العاصمة كييف أيضا إن أطقم الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي.
وتركزت الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية وقطاع الغاز مع اقتراب فصل الشتاء وسط عدم توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وأدى قصف كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الحالي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص.
