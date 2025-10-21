الثلاثاء 2025-10-21 07:58 ص
 

ضربة روسية تقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

الثلاثاء، 21-10-2025 06:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤولون إن روسيا شنّت هجوما جديدا على منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الحدودية، الاثنين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات في الشمال، ومنها البلدة الرئيسة خارج محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل.اضافة اعلان


وقالت شركة الطاقة في المنطقة إن أحدث هجوم استهدف موقع طاقة، لكنها لم تحدده.

وأفاد يوري فوميتشيف، رئيس بلدية سلافوتيتش، التي تبعد 45 كيلومترا غربي محطة تشيرنوبل في منطقة كييف، على تطبيق تلغرام إن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من البلدة بسبب الهجوم.

وقال رئيس منطقة العاصمة كييف أيضا إن أطقم الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

وتركزت الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية وقطاع الغاز مع اقتراب فصل الشتاء وسط عدم توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأدى قصف كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الحالي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص.
 
 
