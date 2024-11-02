تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدعم الشمولية والمساواة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا

ويهدف البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة يومين، إلى تزويد الشركات الأعضاء بأدوات واستراتيجيات عملية لتبني سياسات شاملة تعزز تكافؤ الفرص وتمثيل النساء بشكل عادل، مما يسهم في رفع مستويات الأداء والتنافسية في القطاع. كما ركز البرنامج على نشر ثقافة الابتكار والانفتاح والتمكين داخل المؤسسات، تجسيدًا لالتزام الأعضاء بمبادئ الشمولية والتنوع.
وأشادت الزعبي، خلال الحفل، بجهود شبكة تكوين لتعزيز دور المرأة في قطاع التكنولوجيا، مؤكدةً أن تخريج هذه الدفعة الأولى يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل متكافئة وداعمة، تُتيح للنساء الوصول إلى مواقع القيادة وتفعيل ثقافة الشمولية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات وتأسيس مجتمع مهني متوازن في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
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