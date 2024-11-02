 
السبت 2024-11-02 12:48 م
 

تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدعم الشمولية والمساواة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
السبت، 02-11-2024 11:08 ص
الوكيل الإخباري- رعت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، السيدة سميرة الزعبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج التدريبي الذي أطلقته شبكة تكوين (Tech Women Inclusivity Network - TechWIN)، إحدى مبادرات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف التابع للوزارة، والذي يضم ممثلين من أكثر من 20 شركة كبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف إلى تعزيز الشمولية والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل.اضافة اعلان


ويهدف البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة يومين، إلى تزويد الشركات الأعضاء بأدوات واستراتيجيات عملية لتبني سياسات شاملة تعزز تكافؤ الفرص وتمثيل النساء بشكل عادل، مما يسهم في رفع مستويات الأداء والتنافسية في القطاع. كما ركز البرنامج على نشر ثقافة الابتكار والانفتاح والتمكين داخل المؤسسات، تجسيدًا لالتزام الأعضاء بمبادئ الشمولية والتنوع.

وأشادت الزعبي، خلال الحفل، بجهود شبكة تكوين لتعزيز دور المرأة في قطاع التكنولوجيا، مؤكدةً أن تخريج هذه الدفعة الأولى يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل متكافئة وداعمة، تُتيح للنساء الوصول إلى مواقع القيادة وتفعيل ثقافة الشمولية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات وتأسيس مجتمع مهني متوازن في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
 
gnews

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