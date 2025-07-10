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تخريج دورة "طلب النيران" في لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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جانب من التخريج
 
الخميس، 10-07-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري- اختتمت دورة طلب النيران "Call for Fire" في مركز تدريب النيران المشتركة التابع لقيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع، اليوم الخميس، بمشاركة عدد من ضابطات ومجندات القوات المسلحة وبحضور قائد اللواء.

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وقال قائد اللواء، إن عقد الدورة يأتي بهدف رفع المستوى المتميز لدى مرتبات اللواء بما يسهم بمساعدتهن بإنجاز المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الكادر التدريبي وأن هذه الدفعة ستكون إضافة نوعية في هذا المجال.


واشتملت الدورة التي استمرت ثلاثة أسابيع على الخريطة بنظام "MGRS" وعلى خطوات طلب وتعديل النيران وأنواع المدافع والذخيرة المختلفة وواجبات ضابط الرصد والرماية التعديلية والرماية التأثيرية وإخماد الدفاعات الجوية.


وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركات على كيفية طلب نيران المدفعية والهاون حسب تسلسل الإجراءات المتبعة من حيث وصف الأهداف وعدد الذخائر المتوفرة وأوامر الرماية.


وفي نهاية التخريج، وزع قائد اللواء الشهادات على المشاركات.

 
 
gnews

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