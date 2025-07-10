تخريج دورة "طلب النيران" في لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وقال قائد اللواء، إن عقد الدورة يأتي بهدف رفع المستوى المتميز لدى مرتبات اللواء بما يسهم بمساعدتهن بإنجاز المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الكادر التدريبي وأن هذه الدفعة ستكون إضافة نوعية في هذا المجال.
واشتملت الدورة التي استمرت ثلاثة أسابيع على الخريطة بنظام "MGRS" وعلى خطوات طلب وتعديل النيران وأنواع المدافع والذخيرة المختلفة وواجبات ضابط الرصد والرماية التعديلية والرماية التأثيرية وإخماد الدفاعات الجوية.
وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركات على كيفية طلب نيران المدفعية والهاون حسب تسلسل الإجراءات المتبعة من حيث وصف الأهداف وعدد الذخائر المتوفرة وأوامر الرماية.
وفي نهاية التخريج، وزع قائد اللواء الشهادات على المشاركات.
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