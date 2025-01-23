 
الخميس 2025-01-23 05:11 م
 

"تربية الجامعة" تتصدر منافسات دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 23-01-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-   تصدرت مديرية تربية لواء الجامعة ترتيب الفرق في منافسات اليوم الثاني لدورة الأمير فيصل الأولمبية الـ16 للناشئين للطلاب والطالبات، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

اضافة اعلان


وحققت "تربية الجامعة" ذهبية في ألعاب خماسي القدم طالبات، والريشة الطائرة زوجي، والريشة الطائرة فردي، وكرة الطاولة زوجي، فيما أحرزت مديرية ماركا ذهبية كرة الطاولة فردي طالبات، وأحرزت تربية بني كنانة ذهبية كرة اليد.


وتوج أمين سر الاتحاد، مدير الرياضة المدرسية في الوزارة، الدكتور مصلح البطوش، الفرق الفائزة ضمن منافسات اليوم الخميس.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" الثانية محليا في تصنيف "التايمز" بالدراسات التربوية والإنسانيات والآداب

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي مدراء ورؤساء مراكز الدفاع المدني

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الجامعة" تتصدر منافسات دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية حملات توعية في عمان والمفرق بأهمية الرعاية الوالدية

عجلون

أخبار محلية بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة

ؤرل

أخبار الشركات واجهة ‘One UI 7’ التجريبية تحصد إشادة واسعة من عشاق التقنية

ت

عربي ودولي الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم



 




الأكثر مشاهدة