"تربية الجامعة" تتصدر منافسات دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين

الوكيل الإخباري- تصدرت مديرية تربية لواء الجامعة ترتيب الفرق في منافسات اليوم الثاني لدورة الأمير فيصل الأولمبية الـ16 للناشئين للطلاب والطالبات، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

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وحققت "تربية الجامعة" ذهبية في ألعاب خماسي القدم طالبات، والريشة الطائرة زوجي، والريشة الطائرة فردي، وكرة الطاولة زوجي، فيما أحرزت مديرية ماركا ذهبية كرة الطاولة فردي طالبات، وأحرزت تربية بني كنانة ذهبية كرة اليد.