"تربية الجامعة" تتصدر منافسات دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين

وحققت "تربية الجامعة" ذهبية في ألعاب خماسي القدم طالبات، والريشة الطائرة زوجي، والريشة الطائرة فردي، وكرة الطاولة زوجي، فيما أحرزت مديرية ماركا ذهبية كرة الطاولة فردي طالبات، وأحرزت تربية بني كنانة ذهبية كرة اليد.
وتوج أمين سر الاتحاد، مدير الرياضة المدرسية في الوزارة، الدكتور مصلح البطوش، الفرق الفائزة ضمن منافسات اليوم الخميس.
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