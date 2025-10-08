وزير النقل يبحث والسفير البريطاني تعزيز التعاون

وتركز اللقاء على بحث آفاق تطوير قطاع النقل في الأردن والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات النقل البري والبحري والسككي والجوي والأرصاد الجوية، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور القطامين عمق العلاقات المتميزة التي تربط الأردن بالمملكة المتحدة، مشيرا الى تطلع الأردن الى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل، وبما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن اعتزازه بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطوير قطاع النقل في الأردن، مبديا حرص بريطانيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
