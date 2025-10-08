وزير النقل يبحث والسفير البريطاني تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين في مكتبه اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة.

وتركز اللقاء على بحث آفاق تطوير قطاع النقل في الأردن والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات النقل البري والبحري والسككي والجوي والأرصاد الجوية، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.



وأكد الدكتور القطامين عمق العلاقات المتميزة التي تربط الأردن بالمملكة المتحدة، مشيرا الى تطلع الأردن الى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل، وبما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.