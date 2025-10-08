ارتفاع جنوني في الطلب على الذهب يثير مخاوف صندوق النقد الدولي

وقالت في خطاب لها بواشنطن: "لم تُختبر مرونة الاقتصاد العالمي بشكل كامل بعد، وهناك مؤشرات مقلقة على أن هذا الاختبار قد يكون قريباً.. انظروا فقط إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب".
وأضافت أن "احتياطيات الذهب النقدية حالياً تتجاوز خمس احتياطيات العالم الرسمية من النقد الأجنبي، مما يعكس جزئياً عوامل الخطر الجيوسياسية".
وأظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم الأربعاء أن سعر الذهب بلغ أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزاً 4050 دولاراً للأونصة.
ويأتي صعود الذهب مدفوعاً بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع في الولايات المتحدة، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني وسط استمرار الجمود السياسي في الكونغرس بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة.
روسيا اليوم
