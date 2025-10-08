ارتفاع جنوني في الطلب على الذهب يثير مخاوف صندوق النقد الدولي

الوكيل الإخباري- أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تزايد الطلب العالمي على الذهب يمثل مؤشراً "مقلقاً" على أن الاقتصاد العالمي يتعرض لاختبار مرونة.



وقالت في خطاب لها بواشنطن: "لم تُختبر مرونة الاقتصاد العالمي بشكل كامل بعد، وهناك مؤشرات مقلقة على أن هذا الاختبار قد يكون قريباً.. انظروا فقط إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب".



