ترامب يصدم سكان شيكاغو بطلب غريب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عمدة شيكاغو وحاكم ولاية إلينوي يجب أن يتحملا المسؤولية الجنائية لفشلهما في حماية عناصر مصلحة الهجرة الفيدرالية (ICE) خلال المداهمات الأخيرة.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يملكها: "يجب زج عمدة شيكاغو في السجن لعدم توفير الحماية لضباط مصلحة الهجرة! ويجب أن ينال الحاكم بريتزكر المصير نفسه ".

وجاء تصريح ترامب هذا، في خضم حوادث وقعت نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذتها مصلحة الهجرة الفيدرالية في شيكاغو.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تعرض عناصر هذه المصلحة الفيدرالية لهجوم من قبل متظاهرين احتجاجا على اعتقال مهاجرين غير شرعيين.


على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة.


RT

 
 
