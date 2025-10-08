ترامب يصدم سكان شيكاغو بطلب غريب

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يملكها: "يجب زج عمدة شيكاغو في السجن لعدم توفير الحماية لضباط مصلحة الهجرة! ويجب أن ينال الحاكم بريتزكر المصير نفسه ".
وجاء تصريح ترامب هذا، في خضم حوادث وقعت نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذتها مصلحة الهجرة الفيدرالية في شيكاغو.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تعرض عناصر هذه المصلحة الفيدرالية لهجوم من قبل متظاهرين احتجاجا على اعتقال مهاجرين غير شرعيين.
على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يضع شروطًا لقطاف الزيتون في القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية
-
اجتماع وزاري في باريس الخميس لمناقشة "اليوم التالي" في القطاع
-
8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع السودانية على مستشفى في مدينة الفاشر
-
الولايات المتحدة.. وصول 200 عنصر من الحرس الوطني إلى مقربة من شيكاغو
-
اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الصومال
-
نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرض موكبه لإطلاق نار
-
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات
-
خبير أمريكي: لن يبقى خيار أمام روسيا سوى النووي للرد على استخدام توماهوك ضدها